BPOLI-WEIL: Mann soll Reisende im Bahnhof Lörrach belästigt haben

Weil am Rhein (ots) - Eine 44-Jährige konnte seine Festnahme und die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Bei der Grenzkontrolle durch die Bundespolizei war ein offener Haftbefehl festgestellt worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen in der Nacht auf Donnerstag (12.06.25) als Fahrgast in einem Taxi am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der ...

mehr