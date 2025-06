Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geschädigte gesucht

Schopfheim/Lörrach (ots)

Die Bundespolizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen und sucht eine mutmaßlich geschädigte Frau.

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der im Verdacht steht am 1. Juni 2025 gegen 19:20 Uhr in der S5 von Schopfheim nach Lörrach exhibitionistische Handlungen begangen zu haben. Anhand der bisher durchgeführten Videoauswertung besteht der Verdacht das der Tatverdächtige sich nicht nur gegenüber einer 14-jährigen deutschen Staatsangehörigen entblößt hat, sondern auch gegenüber einer bislang unbekannten Frau. Der Tatverdächtige trug an dem Tag ein orangefarbenes T-Shirt und einen Hut und verließ den Zug an der Haltestelle Lörrach-Schwarzwaldstraße. Die unbekannte Frau, die an dem Tag ein rotes, schulterfreies Oberteil, eine schwarze Hose, schwarzweiße Sneaker und eine schwarze Handtasche trug, wird gebeten sich unter 07628 80590 bei der Bundespolizei zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell