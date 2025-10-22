Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Falscher Bankmitarbeiter

Gaggenau (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein 59-Jähriger telefonisch von Betrügern kontaktiert worden sein, wodurch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein sollen. Der Betrüger habe sich hierbei telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und täuschte den Mann unter Vorhalt falscher Tatsachen darüber, dass angeblich ein Sicherheitscheck erforderlich sei. Dem Anrufer seien durch den Betrogenen die Zugangsdaten zu seinem Girokonto und zwei seiner VISA-Karten mitgeteilt worden, wodurch zwei Abbuchungen erfolgten. Die Schadenshöhe beträgt 7.300 Euro.

Die Polizei rät:

- Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus. - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110(ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. - Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten. - Übergeben Sie niemals Bankkarten oder Geld an unbekannte Personen!

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell