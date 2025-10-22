PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Falscher Bankmitarbeiter

Gaggenau (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr soll ein 59-Jähriger telefonisch von Betrügern kontaktiert worden sein, wodurch mehrere tausend Euro Schaden entstanden sein sollen. Der Betrüger habe sich hierbei telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben und täuschte den Mann unter Vorhalt falscher Tatsachen darüber, dass angeblich ein Sicherheitscheck erforderlich sei. Dem Anrufer seien durch den Betrogenen die Zugangsdaten zu seinem Girokonto und zwei seiner VISA-Karten mitgeteilt worden, wodurch zwei Abbuchungen erfolgten. Die Schadenshöhe beträgt 7.300 Euro.

Die Polizei rät:

   - Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse und geben sie keine Geheimzahlen, 
     Passwörter oder ähnliches heraus.
   - Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.
   - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110(ohne
     Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.
   - Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und     
     sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.
   - Übergeben Sie niemals Bankkarten oder Geld an unbekannte 
     Personen!

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:38

    POL-OG: Sinzheim - Wohnungseinbruchsdiebstahl

    Sinzheim (ots) - Am Dienstag soll es zwischen 13 Uhr und 22 Uhr im Finkenweg zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über die zur Gebäuderückseite gelegene Terrassentür Zutritt zum Wohnanwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und Wertgegenstände entwendet haben. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ob es sich um ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:06

    POL-OG: Rheinau/Linx - Milchautomat aufgebrochen

    Rheinau/Linx (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag soll in der Tullastraße der Milchautomat im sogenannten "Linxer Milchhiesel" mittels unbekannten Werkzeug aufgebrochen worden sein. Der beim Aufbruch entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Weil der Automat unmittelbar zuvor geleert wurde, dürfte das Diebesgut unter fünf Euro liegen. Die ermittelnden Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 17:02

    POL-OG: Kehl - Streit endet im Krankenhaus, Tatverdächtiger in Haft

    Kehl (ots) - In einem Hinterhof in der Hauptstraße soll am Montagabend ein handfester Streit zwischen zwei Männern stattgefunden haben, bei dem einer der Beteiligten mit einem Messer verletzt worden sei und sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen lassen musste. Ob auch eine Pistole eine Rolle spielte und die Hintergründe der sich gegen 19 Uhr zugetragenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren