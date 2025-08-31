Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Leinefelde (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr wurde in der Berliner Straße in Leinefelde ein 31-jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Sofort wurde bei diesem Alkohlgeruch wahrgenommen. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholvortest, welcher 1,23 Promille anzeigte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde noch festgestellt, dass sein E-Scooter nicht mehr korrekt versichert war. Das Versicherungskennzeichen war aus dem Jahr 2024. Der junge Mann wurde zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung wurde ihm selbstredend die Weiterfahrt mit seinem Gefährt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

