PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem E-Scooter

Leinefelde (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr wurde in der Berliner Straße in Leinefelde ein 31-jähriger E-Scooterfahrer kontrolliert. Sofort wurde bei diesem Alkohlgeruch wahrgenommen. Dies bestätigte auch ein Atemalkoholvortest, welcher 1,23 Promille anzeigte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde noch festgestellt, dass sein E-Scooter nicht mehr korrekt versichert war. Das Versicherungskennzeichen war aus dem Jahr 2024. Der junge Mann wurde zum nächstgelegenen Krankenhaus verbracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung wurde ihm selbstredend die Weiterfahrt mit seinem Gefährt untersagt. Der Fahrzeugführer wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 31.08.2025 – 11:30

    LPI-NDH: Ruhestörung endet mit Angriff durch Soft-Air Waffe

    Mühlhausen (Thüringen) (ots) - In den Morgenstunden des 31.08.2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In einer Kleingartenanlage am Stadtrand Mühlhausens feierte eine kleine Gruppe mit Musik. Für einen 50-Jährigen war die Musik zu laut, welcher die Feiernden daher bat, die Musik leiser zu stellen. Das führte zunächst zum verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Als dem ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 10:25

    LPI-NDH: Erneut Motorradunfall auf der B81

    Nordhausen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es wieder zu einem Verkehrsunfall auf der B81 zwischen der Thüringer Landesgrenze und Netzkater. In einer Rechtskurve kam ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Goslar zu Fall. Zunächst rutschte er mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Krad. Dessen Fahrer konnte nur knapp einen Sturz vermeiden. Dann löste sich der Unfallverursacher von seiner Maschine, ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 10:21

    LPI-NDH: Körperverletzung nach Aftershow-Party

    Mühlhausen (Thüringen) (ots) - Am Morgen des 30.08.2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen nach einer Aftershow-Party in der Klosterstraße. Ausgangspunkt war eine herablassende Äußerung eines 35-jährigen Mannes gegenüber zwei Frauen. Die Damen befanden sich in Begleitung einer männlichen Person, welcher nach dieser Äußerung auf den 35-Jährigen losging und ihn körperlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren