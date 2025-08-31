PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ruhestörung endet mit Angriff durch Soft-Air Waffe

Mühlhausen (Thüringen) (ots)

In den Morgenstunden des 31.08.2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. In einer Kleingartenanlage am Stadtrand Mühlhausens feierte eine kleine Gruppe mit Musik. Für einen 50-Jährigen war die Musik zu laut, welcher die Feiernden daher bat, die Musik leiser zu stellen. Das führte zunächst zum verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Als dem Wunsch des 50-Jährigen nicht nachgekommen wird, verlässt dieser das Grundstück, holt eine Soft-Air Waffe und schießt damit auf das Gartengrundstück der Feiernden. Als diese ihn zur Rede stellen wollten, kam es zu einer körperlichen Auseinadersetzung zwischen dem 50-jährigen Mann und zwei 43-Jährigen. Alle drei wurden dabei leicht verletzt und mussten in einem Rettungswagen behandelt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren