Mit quietschenden Reifen fuhr ein Autofahrer am Montag in Geislingen über eine Ampel.

Gegen 9.40 Uhr stand der 46-Jährige mit seinem Mercedes in der Bahnhofstraße an einer roten Ampel auf der Linksabbiegespur, Höhe Parkstraße. Auf der Geradeausspur befanden sich merhere Fahrzeuge. Als die Ampel auf grün schaltete fuhr er mit quietschenden Reifen geradeaus. Von einer Polizeistreife wurde er gestoppt. Als Ausrede gab er spontan an, dass ein Bekannter der rechts von ihm stand, ihn vorbeiließ. Letztendlich gab er den Verstoß zu, dass er verbotswidrig geradeaus fuhr. Er muss mit einem Bußgeld von mindestens 30 Euro rechnen und die Führerscheinbehörde wird auch über sein Verhalten informiert.

