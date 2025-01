Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Reifen auf der Gerwigstraße zerstochen (23.01.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In den Abendstunden des Donnerstags ist es zwischen 19 Uhr und 22 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Auto auf der Gerwigstraße gekommen. An einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat Panda zerstach ein Unbekannter alle vier Reifen und verursachte so einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier St. Georgen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07724 / 94950

