Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Körperverletzung nach Aftershow-Party

Mühlhausen (Thüringen) (ots)

Am Morgen des 30.08.2025 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehrere Personen nach einer Aftershow-Party in der Klosterstraße. Ausgangspunkt war eine herablassende Äußerung eines 35-jährigen Mannes gegenüber zwei Frauen. Die Damen befanden sich in Begleitung einer männlichen Person, welcher nach dieser Äußerung auf den 35-Jährigen losging und ihn körperlich attakierte. Als ein 33-Jähriger den Streit schlichten wollte, wurde dieser ebenfalls durch den Begeleiter angegriffen. Sowohl der 35-Jährige, als auch der 33-Jährige wurden leicht verletzt. Der Begleiter der Damen konnte unerkannt flüchten und wird nun polizeilich gesucht. Wer die Tat beobachtet hat oder Angaben zu dem unbekannten Begeleiter machen kann, wird gebeten sich bei der PI Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/451-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

