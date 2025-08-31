Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss
Wiehe (ots)
Am frühen Sonntagmorgen stellten die eingesetzten Beamten einen Fahrradfahrer in Wiehe fest. Dieser wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Daraufhin wurde bei dem 41- Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt und ihm anschließend die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde eine Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
