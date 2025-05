Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Auto überschlägt sich - Fahrer hat Glück im Unglück

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (7. Mai, 5:30 Uhr) rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Paul-Rücker-Straße aus. Zwei Zeugen (52,55) hatten wenige Minuten zuvor einen lauten Knall gehört. Als sie sich umsahen entdeckten sie einen blauen Ford Fiesta, der auf dem Dach lag. Die beiden Duisburger wählten prompt den Notruf und leisteten dem Fahrer (27) Erste Hilfe. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, saß der sichtlich geschockte und verletzte Unfallbeteiligte am Straßenrand.

Die Polizisten sicherten die Unfallstelle ab, während sich Rettungskräfte um den 27-Jährigen kümmerten. Weil das Fahrzeug schwer beschädigt war, verständigten die Beamten einen Abschleppdienst. Die Feuerwehr streute Bindemittel auf die Fahrbahn, um zu verhindern, dass die ausgelaufenen Betriebsstoffe in die Kanalisation gelangen.

Ein Rettungswagen brachte den Krefelder zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten nahmen den Unfall auf. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen und prüft, ob der Fahrer des Ford womöglich am Steuer eingeschlafen ist.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell