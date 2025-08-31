PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbrüche häufen sich in Nordhausen

Nordhausen (ots)

Allein zwischen Freitag und Samstag wurde die Nordhäuser Polizei zu fünf Kellereinbrüchen gerufen. Betroffen waren die Bereiche um die Bochumer Straße / Freiherr-Vom-Stein-Straße sowie die Prediger Straße und des Pferdemarkts. Die Diebe hatte es hauptsächlich auf Fahrräder abgesehen. Lebensmittel gehörten aber auch zur Beute. In nahezu allen Fällen schienen es die Bewohner der durchweg Mehrfamilienhäuser den Tätern auch leicht gemacht zu haben. Oft waren die Hauseingangstüren nicht oder nicht richtig verschlossen. So gelangten die Täter in die Häuser und deren Kellerbereiche. Die Polizei kann nur erneut darauf hinweisen, die Hauseingangstüren verschlossen zu halten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

