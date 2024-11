Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Drei Leichtverletzte, 15.000 Euro Sachschaden und eine Straßensperrung - das ist das Resultat eines Auffahrunfalls am Montag (18.11.224, 13.30 Uhr) in Drensteinfurt-Walstedde.

Ein 46-jähriger Mann aus Hamm war in seinem Auto auf der B 63 Richtung Drensteinfurt unterwegs. Als er nach links in eine Zufahrt zur Dorfbauernschaft abbog, fuhr ihm eine dahinterfahrende 74-jährige Drensteinfurterin in ihrem Auto auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der 46-jährige Hammer als auch sein 53-jähriger Beifahrer aus Hamm und die 74-jährige Drensteinfurterin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten Rentnerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

B 63 war während der Rettungsmaßnahme und für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

