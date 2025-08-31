PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Motorradunfall auf der B81

Nordhausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es wieder zu einem Verkehrsunfall auf der B81 zwischen der Thüringer Landesgrenze und Netzkater. In einer Rechtskurve kam ein 28 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Goslar zu Fall. Zunächst rutschte er mit seinem Motorrad gegen ein entgegenkommendes Krad. Dessen Fahrer konnte nur knapp einen Sturz vermeiden. Dann löste sich der Unfallverursacher von seiner Maschine, die nun frontal in einen ebenfalls entgegenkommenden Pkw schlitterte. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro. Ein Vollsperrung der Bundesstraße war nicht erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

