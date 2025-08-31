Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Einkaufen bestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.08.2025; 13:20 Uhr

Am Samstagmittag, den 30.08.2025, befand sich eine 67jährige Frau aus Bad Gandersheim, in einem Discounter, in der Hansestraße, zum Einkaufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter einen unbeobachteten Augenblick genutzt hatte, um ihren mitgeführten Rucksack zu öffnen und die darin befindliche Geldbörse mit 30,- Euro Bargeld und Ausweispapieren zu entwenden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Kunden des Marktes, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell