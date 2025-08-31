Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Beinaheunfall

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, B64/ Holzmindener Straße, Höhe Stadtwerke Bad Gandersheim, Zeit: Freitag, 29.08.2025, 19:45 Uhr

Am 29.08.2025 befuhren ein PKW-Anhänger-Gespann, ein Funkstreifenwagen des PK Bad Gandersheim und ein blauer VW Golf in genannter Reihenfolge die B64 und anschließend die Holzmindener Straße in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Das PKW-Anhänger-Gespann beabsichtigte auf Höhe der Stadtwerke Bad Gandersheim nach links auf ein Feld abzubiegen. Als das Gespann nach links abbog, überholte der blaue VW Golf den Funkstreifenwagen und kollidierte fast mit dem abbiegenden PKW-Anhänger-Gespann. Die Kollision konnte nur durch eine Gefahrenbremsung in letzter Sekunde verhindert werden. Der blaue VW Golf setzte anschließend seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Der gefährdete Fahrzeugführer des PKW-Anhänger-Gespanns sowie Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (mic)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell