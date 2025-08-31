PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Beinaheunfall

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, B64/ Holzmindener Straße, Höhe Stadtwerke Bad Gandersheim, Zeit: Freitag, 29.08.2025, 19:45 Uhr

Am 29.08.2025 befuhren ein PKW-Anhänger-Gespann, ein Funkstreifenwagen des PK Bad Gandersheim und ein blauer VW Golf in genannter Reihenfolge die B64 und anschließend die Holzmindener Straße in Fahrtrichtung Bad Gandersheim. Das PKW-Anhänger-Gespann beabsichtigte auf Höhe der Stadtwerke Bad Gandersheim nach links auf ein Feld abzubiegen. Als das Gespann nach links abbog, überholte der blaue VW Golf den Funkstreifenwagen und kollidierte fast mit dem abbiegenden PKW-Anhänger-Gespann. Die Kollision konnte nur durch eine Gefahrenbremsung in letzter Sekunde verhindert werden. Der blaue VW Golf setzte anschließend seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Der gefährdete Fahrzeugführer des PKW-Anhänger-Gespanns sowie Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (mic)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 07:53

    POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

    Einbeck (ots) - Einbeck(Kr,) 18.07.2025; 12:00 Uhr Eine 88jährige Einbeckerin zeigte bei der Polizei einen Diebstahl an, der bereits einige Wochen zurückliegt. Die Dame erhält hin und wieder Besuch von einem 82jährigen Bekannten. Nach den letzten Besuchen habe die Meldende dann das Fehlen einer Tischkreissäge sowie eines Luftdruckkompressors im Gesamtwert von ca. 300,- Euro festgestellt. Nach langem Überlegen habe sie sich nun doch für eine Anzeige entschlossen. Die ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 07:39

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Dassel, OT Markoldendorf (Kr.) 28.08.2025; 07:45 Uhr - 13:00 Uhr Am Donnerstagvormittag, den 28.08.2025, ereignete sich in der Straße Alter Markt in Markoldendorf ein Verkehrsunfall. Hierbei touchierte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Rückwärtsausparken einen hinter ihm geparkten Mercedes und verursachte einen Schaden von ca. 1.000,- Euro. ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 07:24

    POL-NOM: Berauscht auf dem E-Scooter

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 29.08.2025; 09:30 Uhr Am Freitagmorgen, den 29.08.2025, kontrollierte eine Polizeistreife einen 32jährigen Fahrer eines E-Scooters am Hubeweg. Während der Kontrolle zeigte der Einbecker körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuten. Da der Mann sich weigerte, einen Drogenschnelltest durchzuführen, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren