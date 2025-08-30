PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

Einbeck (ots)

Einbeck(Kr,) 18.07.2025; 12:00 Uhr

Eine 88jährige Einbeckerin zeigte bei der Polizei einen Diebstahl an, der bereits einige Wochen zurückliegt. Die Dame erhält hin und wieder Besuch von einem 82jährigen Bekannten. Nach den letzten Besuchen habe die Meldende dann das Fehlen einer Tischkreissäge sowie eines Luftdruckkompressors im Gesamtwert von ca. 300,- Euro festgestellt. Nach langem Überlegen habe sie sich nun doch für eine Anzeige entschlossen. Die Polizei hat daraufhin gegen den ebenfalls aus Einbeck stammenden Bekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

