PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Tatverdächtiger nach Einbruch in Wohnmobil festgenommen

Ottersweier (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in der Schwarzwaldstraße zu einem Einbruch in ein Wohnmobil gekommen sein. Hierbei sollen sich zwei Männer kurz vor 1:30 Uhr Zutritt zum Fahrzeug verschafft, dieses durchsucht und mehrere Elektrogeräte sowie Sonnenbrillen im Gesamtwert von circa 1.500 Euro entwendet haben. Ein Nachbar des Wohnmobilbesitzers soll durch die Taschenlampen der Tatverdächtigen auf die Situation aufmerksam geworden sein. Beim Eintreffen hinzugerufener Beamten des Polizeireviers Bühl konnte ein 33 Jahre alter Verdächtiger mit einem Fahrrad auf dem Bürgersteig der Schwarzwaldstraße festgestellt werden. Bei ihm konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Der zweite Täter flüchtete offenbar zu Fuß in unbekannte Richtung und konnte noch nicht gefasst werden. Eine Fahndung führte nicht zum Antreffen des Flüchtenden. Dem 33-Jährigen steht ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug in einem besonders schweren Fall ins Haus.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 14:28

    POL-OG: Lahr - Frau auf Diebestour

    Lahr (ots) - Am Dienstag soll es in Lahr zu mehreren Diebstählen in diversen Einkaufsläden gekommen sein. Eine 38-Jährige soll bereits vormittags Waren aus einem Auslageregal einer Apotheke entwendet haben, bevor sie sich vor einem Kleidungsgeschäft an einem Verkaufsständer an Handtaschen vergriffen habe. Gegen 15:30 Uhr soll sie dann in einem Drogeriemarkt beobachtet worden sein, wie sie ein Parfum aus einem Regal in ihre mitgeführte Tasche steckte. Bei der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:11

    POL-OG: Mittelbaden - Polizei gibt Hinweise zum Einbruchsschutz

    Mittelbaden (ots) - Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Einbrüchen. Ende Oktober, wenn die Tage kürzer und die Uhren wieder auf Winterzeit gestellt werden, beginnt die Hochsaison unerwünschter Besucher. Die Dunkelheit zieht Einbrecher für gewöhnlich an und bietet ihnen einen willkommenen Schutzmantel für ihrer kriminellen Machenschaften. Die Verfolgung und Verhinderung von Einbrüchen hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren