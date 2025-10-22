Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Tatverdächtiger nach Einbruch in Wohnmobil festgenommen

Ottersweier (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll es in der Schwarzwaldstraße zu einem Einbruch in ein Wohnmobil gekommen sein. Hierbei sollen sich zwei Männer kurz vor 1:30 Uhr Zutritt zum Fahrzeug verschafft, dieses durchsucht und mehrere Elektrogeräte sowie Sonnenbrillen im Gesamtwert von circa 1.500 Euro entwendet haben. Ein Nachbar des Wohnmobilbesitzers soll durch die Taschenlampen der Tatverdächtigen auf die Situation aufmerksam geworden sein. Beim Eintreffen hinzugerufener Beamten des Polizeireviers Bühl konnte ein 33 Jahre alter Verdächtiger mit einem Fahrrad auf dem Bürgersteig der Schwarzwaldstraße festgestellt werden. Bei ihm konnte mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden. Der zweite Täter flüchtete offenbar zu Fuß in unbekannte Richtung und konnte noch nicht gefasst werden. Eine Fahndung führte nicht zum Antreffen des Flüchtenden. Dem 33-Jährigen steht ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug in einem besonders schweren Fall ins Haus.

