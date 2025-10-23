PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach/Zusenhofen - Diebstähle aus geparkten Autos und Clubheim, Hinweise erbeten

Oberkirch, Nußbach/Zusenhofen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen in der Lindenstraße in Zusenhofen mehrere unverschlossene geparkte Autos in Grundstückseinfahrten und Höfen durch bislang Unbekannte geöffnet und durchwühlt worden sein. Die Langfinger sollen zwischen 23:30 Uhr und 8:15 Uhr in mehreren Fahrzeugen Bargeld und weitere Gegenstände entwendet haben. Weiterhin soll in der Lindenstraße in Zusenhofen ein VW T5 Transporter unbefugt in Gebrauch genommen und in Nussbach auf einem Feld abgestellt worden sein, wo er am Sonntagnachmittag wieder aufgefunden werden konnte. Beim Wegfahren soll ein Briefkasten touchiert, aus der Verankerung gerissen und beschädigt worden sein. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. In derselben Nacht sollen außerdem aus einem nahegelegenen Clubheim in der St. Josefstraße in Nußbach die Tageseinnahmen entwendet worden sein. Ob ein Tatzusammenhang mit den Diebstählen aus den Fahrzeugen besteht, wird geprüft. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können oder gegebenenfalls relevante Videoaufzeichnungen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 beim Polizeiposten in Oberkirch melden.

/si

