Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Fälle von Alkohol- bzw. Drogeneinfluss am Steuer

Kehl (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es erneut zu gleich drei Vorfällen von mutmaßlichen Trunkenheits - und Drogenfahrten.

Gegen 01:15 Uhr soll in Kehl ein Mann seinen PKW unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gefahren haben. Die Einsatzkräfte nahmen bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle einen deutlichen Marihuanageruch aus dem Fahrzeug wahr.

Ein durchgeführter Drogentest ergab ein positives Ergebnis.

Gegen 02:45 Uhr wurde eine 36- jährige Renault-Fahrerin auf der Sundheimer Hauptstraße kontrolliert, wobei durch die Beamten der Polizei der Geruch von alkoholischen Getränken wahrgenommen werden konnte.

Bei einem anschließend durchgeführtem Atemalkoholtest wurde ein Wert von circa 0,7 Promille festgestellt.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 03:15 Uhr als ein 33-jähriger LKW-Fahrer in der Hauptstraße angetroffen und kontrolliert wurde, und hierbei ein deutlicher Atemalkohol festgestellt wurde. Bei einem daraufhin durchgeführtem Atemalkoholtest konnte ein Wert von circa 0,7 Promille festgestellt werden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

