Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - E-Scooter-Fahrer unter Betäubungsmitteln

Rastatt (ots)

Am Mittwochabend ist der Fahrer eines E-Scooter von Beamten des Polizeireviers Rastatt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, unter anderem deshalb, weil an dem Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war und er überdies eine weitere Person transportierte. Der 19-jährige Lenker war gegen 19 Uhr mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf der Zeughausstraße unterwegs, als er von den von den Beamten aus dem Verkehr gezogen wurde. Neben dem Verdacht, dass der E-Scooter schneller als die erlaubten 20 Stundenkilometer fahren würde, zeigte der Heranwachsende auch Anzeigen einer Drogenbeeinflussung. Ein positiv verlaufener Drogenschnelltest untermauerte die Verdachtsmomente. Der E-Scooter wurde in der Folge sichergestellt und der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwarten nun verschiedene Anzeigen.

/ti

