Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Täter kommen durch Fenster in Haus_ Schmuck und Bargeld gestohlen

Ennepetal (ots)

Schmuck und Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich wurden bei einem Einbruch am 14.10.2025, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 16:45 Uhr in einem Einfamilienhaus im Dohlenweg gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Sie durchwühlten Schranke und Schubladen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nummer 02333-9166-2100 melden.

