Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Altpapiercontainer brennt- Feuer durch Feuerwehr gelöscht

Hattingen (ots)

Zu einem Brand eines Altpapiercontainers kam es am 16. Oktober 2025, gegen 03:00 Uhr in der Roonstraße in Hattingen. Die Täter entzündeten den Inhalt des Altpapiercontainers und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

