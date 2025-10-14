Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Kollision bei Überholvorgang- eine Person wird verletzt

Sprockhövel (ots)

Verletzt wurde ein 18-jähriger aus Herne bei einem Verkehrsunfall am 13.10.2025, gegen 14:30 Uhr, auf der Bochumer Straße. Ein 46-jähriger Hattinger befand sich mit seinem PKW der Marke BMW hinter einem wartenden Bus im Bereich einer Bushaltestelle. Als er zum Überholen des Busses ansetzte, übersah er den PKW Mercedes des Herners, welcher bereits von hinten kommend, zum Überholvorgang angesetzt hatte. Es kam zur Kollision zwischen dem BMW und dem Mercedes. Der Herner wurde durch die Wucht der Kollision leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell