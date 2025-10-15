Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Pkw kollidiert mit Wildschwein- eine Person leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Verletzt wurde eine 48-jährige aus Radevormwald bei einem Verkehrsunfall am 14.10.2025, gegen 06:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war sie mit ihrem Pkw der Marke Opel auf der B483 in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen Wildschein und Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 48-jährige leicht verletzt. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Das Wildschein überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

In Bezug auf Wildunfälle gibt es folgende Hinweise:

1. Ruhe bewahren und kontrolliert bremsen:

Wenn ein Tier bereits auf der Straße steht sofort das Fernlicht abblenden, kontrolliert abbremsen und nicht ausweichen.

- Ausweichmanöver nur im äußersten Notfall durchführen, da dies oftmals zu schweren Folgeunfällen mit Gegenverkehr oder Bäumen führen kann. - Bleiben sie in der Spur und halten sie das Lenkrad fest.

2. Vorausschauend fahren - besonders in gefährdeten Bereichen:

In Wald- und Feldnähe, an unübersichtlichen Kurven oder bei "Wildwechsel"-Schildern: Geschwindigkeit reduzieren und den Straßenrand im Blick behalten.

Tiere treten häufig plötzlich auf die Fahrbahn - besonders in der Dämmerung, nachts und im Herbst.

3. Wenn ein Tier am Straßenrand oder auf der Fahrbahn steht:

- Lichthupe kurz betätigen, um das Tier zu verscheuchen (Dauerlicht blendet und verwirrt). - Wenn möglich, rechtzeitig anhalten und abwarten, bis das Tier den Bereich verlassen hat. - Nachfolgende Tiere erwarten - Rehe und Wildschweine sind selten allein unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell