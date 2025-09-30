PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Hecke brennt - Zeugenaufruf (29.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Ohne ersichtlichen Grund hat am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, an der Einmündung Lerchenweg und der Straße "Am Vogelsang" eine Hecke Feuer gefangen. Auf dem Grundstück welches der Hecke zugehörig war, geriet noch ein Holzstapel in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so blieb ein größerer Schaden aus. Eine Gefahr für Personen, oder Gebäude bestand nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet Zeugen, die verdächtiges Wahrgenommen haben, sich unter der Nummer 0771 / 837830 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren