Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Hecke brennt - Zeugenaufruf (29.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Ohne ersichtlichen Grund hat am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, an der Einmündung Lerchenweg und der Straße "Am Vogelsang" eine Hecke Feuer gefangen. Auf dem Grundstück welches der Hecke zugehörig war, geriet noch ein Holzstapel in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und so blieb ein größerer Schaden aus. Eine Gefahr für Personen, oder Gebäude bestand nicht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet Zeugen, die verdächtiges Wahrgenommen haben, sich unter der Nummer 0771 / 837830 zu melden.

