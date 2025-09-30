POL-KN: (Zimmern ob Rottweil
Lkr. Rottweil) - 81-Jähriger missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall (29.09.2025)
Zimmern ob Rottweil (ots)
Am Montagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 462 bei Zimmern ob Rottweil zu einem Verkehrsunfall gekommen.
Gegen 17:00 Uhr fuhr ein 81-Jähriger mit einem VW Touran von Lackendorf kommend auf die B462 ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Lastwagens, der von Schramberg in Richtung Rottweil unterwegs war. Der VW prallte gegen das Heck des Aufliegers.
Der Touran war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Wagen wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, am Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.
