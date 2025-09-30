POL-KN: (Gosheim
Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte brechen in Transporter ein und stehlen Werkzeuge (29./30.09.2025)
Gosheim (ots)
In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen geparkten Mercedes-Sprinter in der Weiherstraße aufgebrochen und Werkzeuge entwendet.
Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben an dem Transporter ein und nahmen mehrere Werkzeugboxen mit sich. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2.000 Euro.
Zeugen, die im Zeitraum von Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weiherstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426 1240 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
