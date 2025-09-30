Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

Lkr. Tuttlingen) - Unbekannte brechen in Transporter ein und stehlen Werkzeuge (29./30.09.2025)

Gosheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen geparkten Mercedes-Sprinter in der Weiherstraße aufgebrochen und Werkzeuge entwendet.

Die Täter schlugen mehrere Fensterscheiben an dem Transporter ein und nahmen mehrere Werkzeugboxen mit sich. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Montagabend, 18:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weiherstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen unter Tel. 07426 1240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell