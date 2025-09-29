Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Fehler beim Überholen führt zu Unfall (27.09.2025)

VS-Schwenningen - B 523 (ots)

Ein Fahrfehler hat am Samstag auf der Bundesstraße 523, gegen 20:30 Uhr, zu einem Unfall geführt. In Richtung Dauchingen unterwegs, übersah eine 18-jährige in einem Audi beim Überholen ein Auto im Gegenverkehr. Sie wich nach links aus, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die Leitplanke. Einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden konnte sie verhindern. Der Audi selbst musste jedoch abgeschleppt werden, während sich die junge Frau leichtverletzte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

