POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) 10.000 Euro Schaden nach Unfall (26.09.2025)
Donaueschingen (ots)
Durch eine Vorfahrtsverletzung hat sich am Freitag, gegen 10 Uhr auf der Kreuzung Spital- und Heinrich-Feuerstein-Straße ein Unfall ereignet. An der Kreuzung missachtete eine 31-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt eines von rechts kommenden 55-Jährigen in einem Mercedes. Es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß durch den sich die junge Frau leichtverletzte. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte sie an der Unfallstelle.
