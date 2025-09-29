Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Donauhalle - Zeugenaufruf (27.09.2025 - 28.09.2025)

Donaueschingen (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 11:30 Uhr, bis Sonntag, 14:00 Uhr, hat sich auf den Parkplätzen der Donauhalle eine Unfallflucht ereignet. Durch das Fahrmanöver eines Unbekannten entstand an einem schwarzen Hyundai ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Doch den Schaden meldete der Verursacher nicht und verschwand stattdessen von der Unfallstelle. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Donaueschingen, welches unter der Nummer 0771 / 837830, Hinweise entgegennimmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell