POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Lkr. Rottweil) - Einbrecher dringt in Tierbedarfsgeschäft ein - Polizei fahndet nach Täter (24.09.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

In der Nacht auf Mittwoch ist ein Unbekannter in eine Tierbedarfsfiliale in der Flözlinger Straße eingebrochen.

Zwischen 00:30 Uhr und 00:45 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen entkam der Täter unerkannt. Ob der Einbrecher etwas entwendete, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Videoaufzeichnungen zeigen eine vermummte, dunkel gekleidete, männlich wirkende Person mit schlanker bis normaler Statur und einer Größe zwischen 1,70 und 1,90 Meter.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Flözlinger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

