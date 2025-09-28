Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Gartenhauses in Hasborn-Dautweiler

Hasborn-Dautweiler (ots)

Am Freitag, den 26.09.2025 kam es gegen 17:45 Uhr in der Ritzelbergstraße in Hasborn zu einem Brand in einer Gartenhütte, wobei hauptsächlich das Dach der Hütte beschädigt wurde. Das Feuer brach vermutlich im Bereich eines Kaminofens aus, Ermittlungen im Hinblick auf die Ursache wurden eingeleitet. Das Feuer wurde durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hasborn-Dautweiler gelöscht. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest, verletzt wurde niemand.

