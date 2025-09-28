Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

St. Wendel und Namborn (ots)

In der Nacht von Freitag, den 26.09.2025 auf Samstag, den 27.09.2025 kam es im Stadtgebiet von St. Wendel sowie auch in Namborn zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen. Demnach wurden in St. Wendel auf dem Parkplatz an der Bahntrasse Tholeyer Straße ein Ford KA und in der Wendalinusstraße eine Mercedes-A-Klasse aufgebrochen. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheibe mittels eines Steines eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. In Namborn wurden insgesamt 3 Fahrzeuge angegangen, ein Audi A6 in der Schillerstraße, ein VW Golf in der Allerbachstraße und ein Dacia Sandero in der Brückenstraße. Entgegen den Einbrüchen in St. Wendel wurden die Fahrzeuge nicht beschädigt, so dass die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die Fahrzeuge öffneten. Auch hier wurden aus allen Fahrzeugen diverse Gegenstände entwendet.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

