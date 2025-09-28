PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

St. Wendel und Namborn (ots)

In der Nacht von Freitag, den 26.09.2025 auf Samstag, den 27.09.2025 kam es im Stadtgebiet von St. Wendel sowie auch in Namborn zu mehreren Diebstahlsdelikten aus Fahrzeugen. Demnach wurden in St. Wendel auf dem Parkplatz an der Bahntrasse Tholeyer Straße ein Ford KA und in der Wendalinusstraße eine Mercedes-A-Klasse aufgebrochen. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheibe mittels eines Steines eingeschlagen und diverse Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. In Namborn wurden insgesamt 3 Fahrzeuge angegangen, ein Audi A6 in der Schillerstraße, ein VW Golf in der Allerbachstraße und ein Dacia Sandero in der Brückenstraße. Entgegen den Einbrüchen in St. Wendel wurden die Fahrzeuge nicht beschädigt, so dass die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise die Fahrzeuge öffneten. Auch hier wurden aus allen Fahrzeugen diverse Gegenstände entwendet.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an PI-WND@polizei.slpol.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-st-wendel@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 16:00

    POL-WND: Vermeintlicher Bombenfund in Güdesweiler

    Güdesweiler (ots) - Zu einem Polizeieinsatz führte am Samstagnachmittag die Entdeckung eines Spaziergängers in einem Feld in Güdesweiler. Der Spaziergänger war mit seinem Hund unterwegs und fand hierbei einen Gegenstand, den er für eine Fliegerbombe hielt. Die eingesetzten Polizeibeamten der PI St. Wendel konnten den Gegenstand zunächst nicht verifizieren. Schließlich konnten die hinzugezogenen Experten vom ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 16:00

    POL-WND: Aufbruch eines Briefkastens in Bliesen

    Bliesen (ots) - Am Freitag meldete ein Anwohner aus der Straße in Elmern in Bliesen bei der Polizei, dass sein Briefkasten beschädigt worden. Die eingesetzten Polizeibeamten der PI St. Wendel stellten fest, dass der Briefkasten wohl aufgebrochen worden ist. Wahrscheinlich wurden die darin enthaltenen Postsendungen nach dem Aufbrechen des Briefkastens entwendet. Die Tatzeit war im Verlaufe der vergangenen Woche. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:07

    POL-WND: Zeuge gesucht!

    St. Wendel (ots) - Am 26. August 2025 kam es zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Balduinstraße zu einem Diebstahl. Es wurde aus einem unterhalb des Spinnrads stehenden Getränkelieferanten-LKW eine schwarze Softshelljacke entwendet. Der Fahrer des LKW wurde gegen 12:00 Uhr von einem älteren Mann (ca. 55 - 65 Jahre alt) angesprochen und gefragt, ob ihm etwas aus dem LKW gestohlen worden sei. Die Frage wurde zunächst verneint, das Fehlen der Jacke erst später bemerkt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren