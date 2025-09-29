Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, B 27

Schwarzwald Baar Kreis) Aquaplaning führt zu Unfall (26.09.2025)

Donaueschingen - B 27 (ots)

Die Witterungsbedingungen sind am Freitag einem Autofahrer auf der Bundesstraße 27 auf Höhe Donaueschingens zum Verhängnis geworden. Gegen 18:30 Uhr verlor der Fahrer eines BMW, auf dem Weg in Richtung Süden, die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte gegen die Leitplanke. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Der 22-Jährige musste sein Auto abschleppen lassen.

