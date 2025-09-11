Polizei Dortmund

POL-DO: Schwer verletzter Radfahrer nach Sturz in Dortmund-Asseln

Dortmund (ots)

Am gestrigen Mittwoch (10. September) gegen 13:35 Uhr meldete eine Joggerin einen gestürzten Radfahrer auf der Halde an der Aplerbecker Straße in Dortmund-Asseln.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 74-jähriger Dortmunder mit seinem Fahrrad unterwegs, als er stürzte und schwer verletzt liegen blieb. Die Joggerin leistete Erste Hilfe und verständigte mit dem Mobiltelefon des Verunglückten den Rettungsdienst sowie dessen Ehefrau.

Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Nach Angaben des behandelnden Arztes bestand zur Einsatzzeit Lebensgefahr. Das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund übernahm die Ermittlungen.

