Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Borker Straße in Lünen - mehrere Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0780

Am Sonntagabend (7. September) gegen 19:30 Uhr kam es auf der Borker Straße in Lünen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Mann aus Lünen mit seinem Renault die Borker Straße in Fahrtrichtung Lünen. Ausgangs einer Linkskurve geriet er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit dem Toyota eines 42-jährigen Mannes aus Dülmen.

Der Toyota kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Renault drehte sich um die eigene Achse und blieb auf der Fahrbahn stehen.

Rettungskräfte versorgten alle beteiligten Personen und brachten sie in ein Krankenhaus. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten, der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Borker Straße bis 21:20 Uhr.

Ein Alkohol- und Drogentest beim 20-jährigen Renault-Fahrer verlief negativ.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell