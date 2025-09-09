PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Dortmund

POL-DO: Streitigkeiten bei Veranstaltung am Dortmunder U: Polizisten stellen eine Eisenstange sicher und nehmen einen Mann in Gewahrsam

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0769

Samstagnacht (6. September) gerieten mehrere Personen bei einer Veranstaltung auf dem Emil-Moog-Platz in der Innenstadt in einen Streit. Anschließend nahmen Polizisten einen Mann in Gewahrsam.

Gegen 23:30 Uhr befand sich ein abgestellter Pkw auf dem Veranstaltungsgelände Emil-Moog-Platz. In dem Fahrzeug saßen mehrere Personen. Zwischen den Fahrzeuginsassen und etwa zehn Veranstaltungsbesuchern entstand zunächst ein verbaler Streit im Bereich der Annelise-Kretschmer-Straße, der dann in einer wechselseitigen Auseinandersetzung mündete.

Wie viele Personen daran beteiligt waren und/oder verletzt wurden, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Insassen des schwarzen Autos flüchteten im Anschluss mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Einsatzkräfte nahmen den tatverdächtigen 36-jährigen Solinger fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Seine Tatbeteiligung ist bis zum jetzigen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Er hat dunkle, kurze Haare, ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er soll eine sportliche Figur haben und ein rotes Oberteil, eine dunkle Jeans und dunkle Turnschuhe tragen. Beschreibungen von weiteren Personen liegen nicht vor.

Die Polizei Dortmund leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

