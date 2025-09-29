PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken von Unfallstelle geflüchtet (27.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Auf der Sperberstraße ist es am Samstag, um 21:30 Uhr, zu einer Unfallflucht durch einen betrunkenen Fahrer gekommen. Mit 2,5 Promille stieß der 50-Jährige beim rückwärts Ausparken aus einem Grundstück gegen einen geparkten VW. Anschließend fuhr der Fiat-Fahrer davon. Zeugen hatten sich sein Kennzeichen gemerkt und so traf ihn die Polizei wenig später zu Hause an. Dort stellte sich heraus, dass er betrunken war. Eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

