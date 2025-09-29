Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, K 5734

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht bei Marbach (28.09.2025)

VS-Villingen - K 5734 (ots)

Einem Entgegenkommenden ist eine junge Frau am Sonntag, gegen 1 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Marbach und Bad Dürrheim ausgewichen. Dabei beschädigte die 31-Jährigen ihren Audi, weil sie in Richtung Bad Dürrheim gegen die rechte Leitplanke stieß. Ihr Gegenüber war inmitten der Straße gefahren, was das Ausweichen erst nötig machte. Es soll sich um ein helles Auto gehandelt haben. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, entgegen.

