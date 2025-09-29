Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Spurwechsel (29.09.2025)

VS-Villingen (ots)

Bei einem Spurwechsel ist es am Montag, gegen 9 Uhr, auf der Bertholdstraße zu einem Unfall mit etwa 14.000 Euro Schaden gekommen. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer übersah beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur einen neben sich befindlichen Renault. So stieß der junge Mann beim Wechsel der Spuren gegen den Wagen des 42-Jährigen und drückte ihn gegen den Bordstein. Dadurch brach am Renault die Achse. Dies machte einen Abschleppdienst unumgänglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell