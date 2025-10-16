PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hagen/Hattingen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen: 15-Jähriger nach Messerstich vor Moschee in Untersuchungshaft

Hagen/Hattingen (ots)

Wie die Hagener Polizei bereits am 6. Oktober berichtete, kam es am 5. Oktober in der Martin-Luther-Straße in Hattingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 15-Jährigen, bei welcher mit einem Messer zugestochen wurde. Der verletzte 15-jährige Iraker konnte nun nach stationärer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Gegen den 15-jährigen Deutsch-Türken wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch einen Richter Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 12:14

    POL-EN: Hattingen: Altpapiercontainer brennt- Feuer durch Feuerwehr gelöscht

    Hattingen (ots) - Zu einem Brand eines Altpapiercontainers kam es am 16. Oktober 2025, gegen 03:00 Uhr in der Roonstraße in Hattingen. Die Täter entzündeten den Inhalt des Altpapiercontainers und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:06

    POL-EN: Ennepetal: Pkw kollidiert mit Wildschwein- eine Person leicht verletzt

    Ennepetal (ots) - Verletzt wurde eine 48-jährige aus Radevormwald bei einem Verkehrsunfall am 14.10.2025, gegen 06:50 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war sie mit ihrem Pkw der Marke Opel auf der B483 in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs. Plötzlich querte ein Wildschwein die Fahrbahn und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen Wildschein und Pkw. Durch die Wucht des ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 13:30

    POL-EN: Sprockhövel: Kollision bei Überholvorgang- eine Person wird verletzt

    Sprockhövel (ots) - Verletzt wurde ein 18-jähriger aus Herne bei einem Verkehrsunfall am 13.10.2025, gegen 14:30 Uhr, auf der Bochumer Straße. Ein 46-jähriger Hattinger befand sich mit seinem PKW der Marke BMW hinter einem wartenden Bus im Bereich einer Bushaltestelle. Als er zum Überholen des Busses ansetzte, übersah er den PKW Mercedes des Herners, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren