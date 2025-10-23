Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen, Polizei bittet um Hinweise

Zell am Harmersbach (ots)

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus der Mittelkonsole eines in der Straße "Am Bach" abgestellten VW Touran circa 40 Euro Münzgeld gestohlen. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte der Wagen unverschlossen gewesen sein. Diese Tat könnte im Zusammenhang mit drei weiteren bekannt gewordenen Diebstählen in der Straße "Gröbern" sowie der Kirchstraße stehen, bei denen ebenfalls Bargeld aber auch Zahlungskarten aus Fahrzeugen entwendet wurden. Teilweise wurden die Zahlungskarten bereits im Zahlungsverkehr eingesetzt. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07832 54749-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Weiterhin gibt die Polizei folgende Verhaltenshinweise:

- Schützen Sie ihr Eigentum vor Aufbruch und Diebstahl.

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

Ohne Garage:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Passen Sie auf: Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

- Schließen Sie immer Fenster, Schiebedach oder Faltdach.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen, auch nicht im Kofferraum.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen vor.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell