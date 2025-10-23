Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Durmersheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren und der einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro nach sich zog. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer soll hierbei kurz nach 17 Uhr unachtsam auf eine vorausfahrende und verkehrsbedingt abbremsende 20-jährige VW-Lenkerin aufgefahren sein. In der Folge dieses Aufpralls soll der Polo der jungen Frau auf einen vor ihr fahrenden Skoda einer 29-Jährigen aufgeschoben worden sein. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Mitarbeiter des Abschleppdienstes kümmerten sich ebenso um ausgelaufene Betriebsstoffe. Verletzt wurde niemand.

/ti

