Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.10.2025

Peine (ots)

Die Polizei informiert über das Thema Einbruchschutz

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel informiert am 25.10.2025 von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen an. Die früh einsetzende Dämmerung und die längeren Nächte bieten Einbrechern ideale Bedingungen, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen. Dabei werden häufig einfache Gelegenheiten wie gekippte Fenster oder Türen sowie fehlende Außenbeleuchtung genutzt. Außerdem sind viele Türen und Fenster insgesamt unzureichend gegen Einbrüche gesichert. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf entsprechenden Einbruchschutzschutzmaßnahmen zu achten. Informieren Sie sich bei dem Präventionsteam der Polizei am Infostand im Eingangsbereich des Globus-Markts in der Caroline-Herschel-Straße 7 in Peine.

