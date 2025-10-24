Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Rettungsaktion einer kleinen Ziege - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde durch eine Anruferin eine kleine Ziege an einem angrenzenden Feldweg gemeldet, die sich offenbar in einem Zaun verfangen habe. In der Baulandstraße fanden die eingesetzten Beamten gegen 17:45 Uhr tatsächlich ein junges Tier vor, das mit dem Kopf in einem Kunststoffzaun feststeckte. Mit gezielten Handgriffen und zwei Schnitten am Kunststoffzaun konnten die Beamten die Babyziege befreien, sodass sie wohlbehalten zu ihrer Herde zurückkehren konnte. Das Tier habe sich nach der Befreiung sichtlich erleichtert gezeigt und die Rettungsaktion mit freudigem Verhalten gewürdigt. Für ihre Tapferkeit wurde sie mit einer ausgiebigen Streicheleinheit belohnt. Durch eine Befragung in der Nachbarschaft konnte der zuständige Pächter ermittelt und über die erfolgreiche Rettung informiert werden.

