POL-OG: Freilaufende Hühner sicher zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
Achern (ots)
Freilaufende Hühner entlang von Bahngleisen haben am Sonntagmorgen einen tierischen Polizeieinsatz "Am Acherrain" ausgelöst. Gegen 8 Uhr ging die Meldung über die offensichtlich freiheitsliebenden Hühner an nicht ungefährlicher Stelle ein. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte die tierischen Ausreißer wohlbehalten und unverletzt antreffen und sie sicher in ihr Gehege zurückführen.
/lo
