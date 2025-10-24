POL-OG: Freilaufende Hühner sicher zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Rastatt, Wintersdorf (ots) - Am Samstagmorgen ist ein Fußgänger in der Straße "Am Weiher" von einem Auto angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Ein 55-Jähriger Ford-Fahrer soll gegen 9:40 Uhr aus Richtung Beinheimer Straße kommend in die Straße "Am Weiher" gefahren sein. In Verlauf einer Linkskurve habe er einen dort laufenden Fußgänger nicht ...

mehr