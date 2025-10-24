PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Freilaufende Hühner sicher zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Freilaufende Hühner sicher zurückgebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
  • Bild-Infos
  • Download

Achern (ots)

Freilaufende Hühner entlang von Bahngleisen haben am Sonntagmorgen einen tierischen Polizeieinsatz "Am Acherrain" ausgelöst. Gegen 8 Uhr ging die Meldung über die offensichtlich freiheitsliebenden Hühner an nicht ungefährlicher Stelle ein. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch konnte die tierischen Ausreißer wohlbehalten und unverletzt antreffen und sie sicher in ihr Gehege zurückführen.

/lo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

