POL-W: W Tödlicher Unfall in der Kohlfurth - Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.09.2025, 20:55 Uhr) kam es auf der L74 zwischen Wuppertal und Solingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 50-Jährige war mit ihrem Skoda Kodiak auf der L74 vom Autobahnkreuz Sonnborn kommend in Richtung Solingen unterwegs. Als sie den Opel Zafira eines 64-Jährigen überholte, kam ihr ein 31-Jähriger in seinem Hyundai Getz entgegen. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge stark deformiert. Der Fahrzeugführer, die Fahrzeugführerin, sowie ihre Tochter (14) und ein weiterer Insasse (19) mussten von der Feuerwehr aus den Wracks befreit werden. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Insassen des Skoda erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Opel Zafira ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro. Für die Unfallaufnahme kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Fahrbahn konnte um 02:30 Uhr wieder freigegeben werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe zu dem Unfall zu klären. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

