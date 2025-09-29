PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Tödlicher Unfall in der Kohlfurth - Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.09.2025, 20:55 Uhr) kam es auf der L74 zwischen 
Wuppertal und Solingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Eine 50-Jährige war mit ihrem Skoda Kodiak auf der L74 vom 
Autobahnkreuz Sonnborn kommend in Richtung Solingen unterwegs. Als 
sie den Opel Zafira eines 64-Jährigen überholte, kam ihr ein 
31-Jähriger in seinem Hyundai Getz entgegen. Bei dem folgenden 
Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge stark deformiert. Der 
Fahrzeugführer, die Fahrzeugführerin, sowie ihre Tochter (14) und ein
weiterer Insasse (19) mussten von der Feuerwehr aus den Wracks 
befreit werden. Der 31-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste 
Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 
Insassen des Skoda erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst 
brachte sie in umliegende Krankenhäuser.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde der Opel Zafira ebenfalls 
beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Fahrbahn konnte um 02:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, um die 
Hintergründe zu dem Unfall zu klären.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

