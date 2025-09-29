Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugen gesucht - Frontalzusammenstoß auf der Schwarzbach

Wuppertal (ots)

Am 28.09.2025, gegen 22:40 Uhr, kam es auf der Schwarzbach zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit einer Mercedes C-Klasse die Straße Schwarzbach in Richtung Wittener Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes überfuhr zunächst eine Verkehrsinsel und stieß in der Folge mit einem VW Golf im Gegenverkehr zusammen. Der Golf wurde dann gegen zwei geparkte Pkw (VW Passat, Mercedes CLK) geschoben. Sowohl der 26-Jährige, als auch der 25-jährige Fahrer des Golf, wurden schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 30.000 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

