Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Flüchtiger Unfallverursacher erwischt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte ein Mann nach begangener Fahrerflucht mithilfe von Überwachungsvideos identifiziert und im Zuge einer Fahndung ausfindig gemacht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 43-Jähriger gegen 22:30 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Schutterwälder Straße mit seinem Citroen rückwärts ausparken und touchierte dabei die vordere Front eines parkenden VW, was einen Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro zur Folge hatte. Die 19-jährige Fahrerin des geparkten Autos hatte daraufhin die Polizei gerufen, wobei der mutmaßliche Unfallverursacher zügig weggefahren ist. Nach dem Eintreffen einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg konnte diese mithilfe von Videoaufzeichnungen der vergangenen Tage und Zeugenaussagen eine zielgerichtete Fahndung einleiten. Diese führte auch zu einem schnellen Erfolg; der gesuchte Unfallwagen konnte vor einem Restaurant in der Kastanienallee parkend festgestellt werden. In dem nicht verriegelten Citroen finden die Beamten den Führerschein des Gesuchten sowie Konsumgegenstände für Betäubungsmittel. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallflüchtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und auch am Versicherungsschutz des Autos bestehen Zweifel. Der 43-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten.

/ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell