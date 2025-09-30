Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Rollers - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, zwischen 17 bis 20 Uhr stellte ein 16-Jähriger seinen Roller abgeschlossen am Hauptbahnhof in Speyer ab und fuhr mit dem Zug. Bei seiner Rückkehr war der Roller der Marke Honda bereits durch unbekannt Täter entwendet worden.

Wer in oben genanntem Zeitraum am Hauptbahnhof verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

